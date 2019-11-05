Бельгийскую остановку на Приморской привели в порядок

Остановки (остановочные павильоны Бельгийского акционерного трамвайного общества), именуемые бельгийскими, те, которые чудом сохранились в Одессе, время от времени становятся «кричащей» темой с обсуждением их судеб. Сейчас они выполняют самые разные функции, а зачастую мы их попросту теряем.

В мае этого года корреспондент «Одесской жизни» сообщал о плачевном состоянии очередной «бельгийки», расположенной практически в центре города — на ул. Приморской, там, где находится конечная остановка троллейбусного маршрута №10.

Судьба этого исторического остановочного комплекса сложилась так, что он по-прежнему служит «трамвайному делу»: здесь располагается диспетчерский пункт.

Увидев, в каком состоянии «бельгийка» (с нее была «содрана» плитка и вид стал просто пугающим), выслушав мнения одесситов, что «скоро мы ее вообще здесь не увидим», мы тогда же обратились в КП «Одесгорэлектротранс»с просьбой прояснить дальнейшую судьбу исторической остановки.

Нам пояснили, что причин для беспокойства нет. Никто исторический объект сносить с лица земли не собирается. Более того, ее будут приводить в порядок.

Так вот, как мы убедились, старая-старая бельгийка на сегодняшний день приведена в полный порядок и по-прежнему выполняет свои функции.

Учитывая, что бельгийка находится практически на углу со спуском Маринеско, который сейчас начали ремонтировать, смотрится она вообще как «картинка», правда, очень осовремененная.

Мне кажется, что в Одессе рядом с вот такими сохранившимися остановочными комплексами из «раньших времен» очень не хватает пояснительных табличек, что это не просто некое здание, а чудом сохранившийся кусочек нашей с вами истории.

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