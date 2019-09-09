Бархатный сезон в Одессе продолжается: погода будет мягкой, а вода в море еще теплая

Во вторник в городе осадков не будет, ветер восточный, 9-14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью будет 16-18 °С, днем 24-26 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
Во вторник в городе осадков не будет, ветер восточный, 9-14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью будет 16-18 °С, днем 24-26 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
Завтра, 7 вересня, в Одесі буде хмарно.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 6 вересня, в Одесі буде хмарно.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 5 вересня, в Одесі дощу не буде, але температура повітря знизиться.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 4 вересня, в Одесі дощитиме, можливі грози.ПОДРОБНЕЕ
Раньше уходить домой смогут школьники в городе Измаил, что на юго-западе Одесской области. Уроки там сделают короче на десять минут: 35 вместо привычных 45-ти. Режим “короткого дня” планируют со 2 сентября ввести на месяц.ПОДРОБНЕЕ
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