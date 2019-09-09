Бархатный сезон в Одессе продолжается: погода будет мягкой, а вода в море еще теплая

Раньше уходить домой смогут школьники в городе Измаил, что на юго-западе Одесской области. Уроки там сделают короче на десять минут: 35 вместо привычных 45-ти. Режим “короткого дня” планируют со 2 сентября ввести на месяц.

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