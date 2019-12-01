Балет, кабаре и большой симфонический оркестр: чем удивит зрителей фестиваль Odessa classics 2020

Еще продолжительнее, еще больше участников, еще масштабнее. Под таким девизом с 3 по 14 июня 2020 пройдет уже 6-й фестиваль Odessa classics. Об этом рассказали его организаторы – Президент, пианист Алексей Ботвинов и Елена Зазуля, директор фестиваля.

Премьеры, которые нас ожидают

Целая вереница событий ожидает Одессу в этом году – это и художественные выставки, и параллельные программы, и мастер-классы для музыкантов. Основная программа фестиваля будет невероятно насыщенной и порадует премьерами.

Так, впервые в Одессу приедет Эстонский национальный симфонический оркестр в полном составе из 90 музыкантов. К ним присоединится легенда современной классики, композитор Арво Пярт, который собирается отметить в нашем городе свое 85-летие. Вместе с музыкантами планирует прилететь большая делегация культурно-политической элиты, во главе с Президентом Эстонии.

Впервые в Украине выступит и швейцарский Цюрихский модерн-балет под живое сопровождение музыки Алексея Ботвинова.

Кроме того, впервые в нашем городе на сцене Одесской филармонии сыграет Jerusalem Quartet. Это хоть и молодой, но известный во всем мире коллектив исполнит “Идиш кабаре” Леонида Десятникова, Пять пьес для струнного квартета Эрвина Шульхоффа и Квартет N1 до минор Брамса.

Любимцы публики

Дэниел Хоуп – давний друг фестиваля и любимчик одесской публики в этом году даст три концерта. Не в первый раз на одесскую сцену выйдут Майкл Гуттман и Цзин Чжао, Вадим Репин, Линус Ротт и Себастьян Кнауер. Исполнителей с нетерпением ожидает публика, билеты на их концерт уже можно купить. Эту стандартную европейскую практику активно внедряет фестиваль, подтверждая “знак качества” события. Кстати, стоимость билетов в этом году не изменилась и стартует от 50 гривен.

Кроме того, доброй традицией фестиваля стало проведение масштабного опен-эйра на самой большой “концертной площадке” города – Потемкинской лестнице. 12 июня перед одесситами выступит Эстонский национальный симфонический оркестр под управлением Неэме Ярви и с участием Алексея Ботвинова.

Также на сцене к известным музыкантам присоединится победитель музыкального конкурса для детей имени Серафимы Могилевской, который пройдет в школе Столярского с 25 по 27 мая.

Напомним, организаторы фестиваля планируют собрать средства для оснащения зала Одесской филармонии системой кондиционирования.

Фото: прес-служба фестиваля, Николай Вдовенко

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