Бабье лето по-одесски: прогноз погоды на 24 октября

Завтра, в субботу, 24 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, завтра будет дуть юго-западный ветер. Его скорость – 5-10 м/с.

Ночью будет 9-11 °С со знаком «плюс», а днем температура воздуха поднимется до +19+21 °С.

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6+11 °С, днем – +17+22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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