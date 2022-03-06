Азбука войны: Как эвакуироваться с домашними животными?

Владельцы животных во время эвакуации испытывают дополнительный стресс, так как чувствуют еще и ответственность за «братьев наших меньших». Перепуганные животные часто теряются в сутолоке, сбегают, гибнут, ведь им не объяснишь, что происходит и как себя вести. Их безопасность — в наших руках.

Мелких животных — кошек и собак небольших пород лучше перевозить в переносках или специальных сумках.

Животные должны постоянно слышать голос хозяина, это их успокаивает. Можно периодически поглаживать их через отверстия в переноске.

Напишите свой номер телефона и прикрепите его на ошейник животного или внутри переноски. А еще лучше, если есть брелоки с вашим телефоном и кличкой питомца.

Если предполагаете, что вам придется срочно покинуть дом, держите животное на виду, чтобы не искать потом по всей квартире.

С собой нужно иметь запас сухого корма, воды, и хотя бы одну мисочку. Часто питомцы отказываются есть и пить из другой посуды, поэтому плошка должна быть их собственная.

С собой нужно взять, кроме корма, воды и миски, наполнитель и «туалет». Но это — по возможности.

Корм, вода и лекарства для животных должны быть собраны в одном месте, чтобы в случае чего их не пришлось искать. Захватите с собой также любимые игрушки животного, если они небольшого размера.

Прежде, чем начать одеваться самим, нужно посадить в переноску питомца, потому что животные почувствуют вашу тревогу и будут прятаться.

Если кошка сильно напугана и вырывается, ее нужно взять за шкирку, перевернуть переноску дверцей кверху и опустить туда животное, а затем закрыть дверцу. В толпе при сдавливании или толчке дверца переноски может случайно открыться, поэтому ее нужно обязательно примотать скотчем.

Если вы едете в машине, кормить или пересаживать животных лучше во время остановок.

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