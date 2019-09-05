Автомобилистам по двум одесским улицам придется ездить по-новому

Обновить транспортную схему планируют в районе Фонтана – на Тенистой и Педагогической. Нововведения должны вступить в силу с 27 сентября.
Об этом сообщает Департамент транспорта одесского горсовета.
Так, на этих двух улицах решили сделать односторонним движение. По Тенистой можно будет проехать только со стороны Посмитного на Черняховского. По Педагогической – на улицу Посмитного.
Изменения, отмечают дорожники, оптимизируют движение, увеличат пропускную способность улиц и уменьшат поток транспорта в час пик.
Фото: sutochno.ru
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