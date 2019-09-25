Австрия запускает поезд в Польшу с пересадкой во Львов и Одессу

Время стыковки украинского и австрийского поездов составит 25 и 42 минуты в каждом направлении.

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) планируют запустить поезд Eurocity 104 (105) сообщением Грац (Австрия) – Перемышль (Польша).

Как сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Rynek kolejowy, новое расписание обнародовано на сайте австрийской ж/д компании.

Первые рейсы запланированы на 15 декабря. Поезда будут состоять из вагонов 1 и 2 классов. Из Граца поезд будет отправляться в 05:28, прибывать на главный ж/д вокзал Вены – в 08:02, в Остраву – 11:02, в Краков – в 15:00, в Перемышль – 17:56. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:14, в 19:49 будет в Вене, а в 22:33 – в Граце.

В Перемышле будет возможна пересадка на поезд во Львов и Одессу.

Информация о цене билетов пока отсутствует.

Фото: ÖBB