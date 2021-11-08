Аварийное отключение воды в ж/м «Молдаванка» города Одесса 9 ноября 2021 года

Октябрь по-одесски: старушка Молдаванка в осенних тонах Октябрьский листопад все ощутимее. Какие краски, какие осенние переливы! Как умеет украсить лиственный дождь старые одесские улицы, как их преображает! ПОДРОБНЕЕ

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