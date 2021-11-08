Аварийное отключение воды в ж/м «Молдаванка» города Одесса 9 ноября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм.
В связи с чем, 9 ноября 2021 года с 09:30 до 21:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Александра Кутузакия,
- Серова,
- Пастера,
- Княжеская,
- Коблевская,
- Новосельского,
- Старопортофранковская,
- Манежная,
- Ольгиевская,
- Конная,
- Ольгиевский спуск,
- Матросский спуск,
- Ковалевского,
- Композитора Нищинского,
- Дидрихсона,
- Градоначальницкая,
- Раскидайловская,
- Колонтаевская,
- Разумовская,
- Дюковская,
- Мечникова,
- 10-го апреля,
- Садиковская,
- Южная,
- Ризовская,
- Староконный переулок,
- Косвенная,
- Мясоедовская,
- Разумовский переулок,
- Средняя,
- Картамишевская,
- пер. Митракова,
- Ясиновского,
- Прохоровская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)