Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского», «Лузановка» города Одесса и части Лиманского района в ночь на 25 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 600 мм

Сотрудники «Инфоксводоканала» фиксируют увеличение потребления воды. Связано это с приходом жары, поливом зеленых насаждений, началом летнего курортного сезона. Также на расход воды влияет необходимость более тщательного и частого мытья рук для предотвращения коронавирусной инфекции.

В качестве одного из решений проблем пробок в Одессе городские власти выбрали выделенные полосы для общественного транспорта. В прошлом году такая появилась на улице Ришельевской. Полоса хорошо себя зарекомендовала, и было принято решение создавать их и в других «пробочных» точках.

Так, 10 июня отдельная полоса заработала на поселке Котовского: по улице Семена Палия (бывшая Днепродорога) практически до Пересыпского моста. Но новшество понравилось не всем жителям поселка Котовского.

Потому «Одесская жизнь» решила выяснить, помогает ли «выделенка» двигаться автомобильному потоку быстрее и каковы слабые стороны новой идеи?

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