Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского» города Одессы 4 августа 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по ремонту водопровода диаметром 200 мм
В связи с чем, 4 августа 2020 года с 09:30 до 18:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Заболотного, 4-28,
- Жолио Кюри, 68-72,
- Давида Ойстраха, 13-А, 17-23.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)