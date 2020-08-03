Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского» города Одессы 4 августа 2020 года

После ремонта остается самый разнообразный мусор, а заодно и проблема: что с ним делать? Куда вывозить разный хлам, вроде обрывков обоев и кусков штукатурки, мы знаем — для этого в городе оборудованы специальные площадки. А вот если ремонт был капитальным и после него остались доски или старая плитка, подвесные потолки или двери?

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