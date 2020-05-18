Аварийное отключение воды в ж/м «Черемушки» города Одесса 20 мая 2020 года

Отключение воды в Одессе 19 мая 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм ПОДРОБНЕЕ

Аварийное отключение воды в Лиманском районе Одесской области 13-15 мая 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 800 мм и замене участка водовода диаметром 900 мм ПОДРОБНЕЕ