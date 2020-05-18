Аварийное отключение воды в ж/м «Черемушки» города Одесса 20 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижек диаметром 200 и 300 мм
В связи с чем, 20 мая 2020 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога 86, 88а, 88б, 88в,
- Героев Крут, 1-31, 2-36,
- Ивана и Юрия Лип 1-7,
- Варненская, 1-21, 2-10,
- Академика Филатова, 21-41,
- Космонавтов, 12-30,
- Маршрутная,
- Сибирская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)