Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 6-7 сентября 2021 года

Когда исчезнет огромная вонючая яма на Генерала Петрова? (фото) На углу одесских улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина в результате сильного дождя, который прошел в июле, образовался провал. Сейчас он стал еще больше. ПОДРОБНЕЕ