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Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 6-7 сентября 2021 года

Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 6-7 сентября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения  ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм.

В связи с чем, с 09:00 6 сентября до 03:00 7 сентября 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Академика Заболотного, 1-25, 2-24,
  • Жолио Кюри, 22, 24,
  • Добровольского, 10-109а.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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