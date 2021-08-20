Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 25 августа 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водопроводе диаметром 700 мм.
В связи с чем, 25 августа 2021 года с 09:00 до 23:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Николаевская дорога, 245-315,
- Лузановская,
- Красная,
- гипермаркет «Метро»,
- 1-я Сортировочная,
- Штилевая.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)