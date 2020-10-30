Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 2 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорных арматур диаметром 300 мм и 500 мм по адресу ул. Добровольского, 90
В связи с чем, 2 ноября 2020 года с 9:00 до 24:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев Обороны Одессы, 60-98Б,
- Добровольського, 84-110/1,
- Академика Заболотного, 27-33/2,
- Капитана Кузнецова,103,103а, 112, 114,
- Крымская, 62а, 37, 61-71,
- Давида Ойстраха, 28-30.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)