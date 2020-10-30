Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 2 ноября 2020 года

«Инфоксводоканал» обновляет водовод на Затоку и Каролино-Бугаз Сотрудники «Инфоксводоканала» проводят замену одного из важнейших водоводов в Одесской области, который подает воду нескольким десяткам тысяч потребителей. От него получают воду курорты Затока и Каролино-Бугаз, Овидиополь, Маяки, Надлиманское, Калаглия, Роксоланы и Николаевка. ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» обновил водопровод и пожарные гидранты на улице Семена Палия В рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования, специалисты компании на днях завершили обновление аварийных участков водопровода на одной из оживленных улиц Одессы — Семена Палия. ПОДРОБНЕЕ

Инфоксводоканал устанавливает европейские насосы для круглосуточного водоснабжения многоэтажек В рамках Инвестиционной программы «Инфоксводоканал» установил в помещении центрального теплового пункта современное энергосберегающее насосное оборудование датской фирмы GRUNDFOS. Это позволит осуществлять круглосуточную подачу воды жилым домам 47/1 и 47/2 по пр-ту Небесной сотни. Ранее водоснабжение в них осуществлялось с 06:00 до 24:00. ПОДРОБНЕЕ