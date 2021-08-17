Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 19-20 августа 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водопроводе диаметром 1400 мм.
В связи с чем, с 9:00 19 августа до 7:00 20 августа 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Балтская дорога,
- Хаджибеевская дорога,
- Пересыпские переулки,
- Карышковского,
- Жевахова,
- Долинская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)