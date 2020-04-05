Аварийное отключение воды в районе Лузановки г. Одесса 6 апреля 2020 года

Чудо-корень по сказочной цене: стоимость килограмма имбиря в Измаиле дошла до запредельной отметки Ещё до эпидемии коронавируса, цена за килограмм имбиря колебалась от 75 до, максимум, 150 гривен. Так как «чудо-корешок» укрепляет иммунитет, имеет множество полезных свойств, а по слухам ещё и от COVID-19 спасает, то спекулянты поспешили взвинтить цены на такой продукт. Отныне корень имбиря можно найти за 600, а то и за 800 гривен. ПОДРОБНЕЕ

Новый рынок земли: что предусматривает земельная реформа? Верховная Рада приняла для кого-то долгожданный, а для кого-то спорный закон о рынке земли. Без этого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Депутаты рассматривали законопроект почти 8 часов – нужно было утвердить порядка тысячи поправок. И вот, закон принят. ПОДРОБНЕЕ