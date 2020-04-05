Аварийное отключение воды в районе Лузановки г. Одесса 6 апреля 2020 года

Филиал “Инфоксводоканал” доводит связи до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по устранению течи водовода диаметром 700 мм.
В связи с чем, 6 апреля 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Николаевская дорога, 245-311,
- Лузановская, Красная,
- Гипермаркет «Метро»,
- 1-я Сортировочная,
- Векслера.
Филиал “Инфоксводоканал” приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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