Аварийное отключение воды в районе Дачи Ковалевского города Одесса 24 июня 2020 года

Одесситы потребили воды на 30% больше, но не платят за нее Сотрудники «Инфоксводоканала» фиксируют увеличение потребления воды. Связано это с приходом жары, поливом зеленых насаждений, началом летнего курортного сезона. Также на расход воды влияет необходимость более тщательного и частого мытья рук для предотвращения коронавирусной инфекции. ПОДРОБНЕЕ