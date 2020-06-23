Аварийное отключение воды в районе Дачи Ковалевского города Одесса 24 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм
В связи с чем, 24 июня 2020 года с 10:00 до 21:00, будет прекращена подач воды потребителям следующих улиц города:
- Дача Ковалевского;
- Маячный пер;
- Монастырский пер;
- 1-3-й пер. Амундсена;
- Академика Вильямса, 2-38; 1-31;
- пер. Рулевой;
- пер. Панченко;
- Рыбачья балка;
- Ореховая;
- Художника Федорова.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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