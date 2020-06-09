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Аварийное отключение воды в районе Бугаевки города Одесса 9 июня 2020 года

Аварийное отключение воды в районе Бугаевки города Одесса 9 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости  проведения  аварийных   ремонтных  работ  по замене участка водовода диаметром 300 мм   

В связи с чем, 9  июня 2020 года с 09:00 до 18:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям города:

  • Дальницкая, 
  • Колоническая,
  • В.Стуса,
  • Виноградный пер.,
  • Бабеля, 
  • Бугаевская,
  • Строганова, 
  • Радужная,
  • Выездная,
  • Фабричная. 

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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