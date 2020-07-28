Аварийное отключение воды в микрорайоне Таирово города Одесса в ночь на 29 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 400 мм.
В связи с чем, с 23:30 28 июля до 06:30 29 июля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159,
- Академика Глушко, 2-36/1, 36а,
- Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а,
- Маршала Жукова, 1-65а,
- Инглези, 1-5,
- Тополевая,
- Академика Королева, 2-70, 1-37а,
- Левитана, 32-110, 67-141,
- Костанди,
- Тульская,
- 1-17 Линии.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)