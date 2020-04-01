Аварийное отключение воды в Киевском районе Одессы в ночь со 2 на 3 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по устранению течи на водоводе диаметром 500 мм.
В связи с чем, с 23:45 02 апреля до 06:00 03 апреля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 162-178/1,
- Академика Глушко, 1-29,
- Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90,
- Академика Королева, 72-122, 43-85/3,
- Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87,
- Архитекторская, 12-24.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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