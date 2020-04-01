Аварийное отключение воды в Киевском районе Одессы в ночь со 2 на 3 апреля 2020 года

Предупреждение: контролеры «Инфоксводоканала» по домам в Одессе не ходят По квартирам одесситов ходят мошенники, которые представляются контролерами «Инфоксводоканала». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Также в «Инфоксводоканале» заявили о том, что контрольное снятие показаний водомеров в связи с эпидемиологической обстановкой временно не проводится. ПОДРОБНЕЕ

Одесситов призвали поддержать бесперебойную подачу воды Сегодня фраза «вода – это жизнь» становится актуальной как никогда. Ведь чистая вода и своевременная ее подача — то, что сейчас жизненно и критически важно для каждого. На первый взгляд обычная коммунальная услуга выходит на первый уровень борьбы с пандемией. Поэтому водоканалы должны работать бесперебойно. ПОДРОБНЕЕ