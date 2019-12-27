Аварийное отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах города Одесса в ночь на 28 декабря 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости внеплановых аварийных работ.

В связи с чем, с 23:00 27 декабря до 07:00 28 декабря 2019 года, будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

Приморский,

Малиновский,

Киевский,

пос. Червоный Хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет:

ж/м «7-е небо»,

Заставу,

Ленпоселок,

Слободку,

Лузановку,

Суворовский район,

ул. Балковскую (от Маловского в сторону Пересыпи),

ул. Грушевского и ул. Дальницкую – до Балковской.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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