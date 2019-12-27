Аварийное отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах города Одесса в ночь на 28 декабря 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости внеплановых аварийных работ.
В связи с чем, с 23:00 27 декабря до 07:00 28 декабря 2019 года, будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:
- Приморский,
- Малиновский,
- Киевский,
- пос. Червоный Хутор,
- ж/м «Радужный»,
- ж/м «Совиньон 1-5»,
- ЖКП «Таирово».
Отключение не затронет:
- ж/м «7-е небо»,
- Заставу,
- Ленпоселок,
- Слободку,
- Лузановку,
- Суворовский район,
- ул. Балковскую (от Маловского в сторону Пересыпи),
- ул. Грушевского и ул. Дальницкую – до Балковской.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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