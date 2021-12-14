Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка»  города Одесса 15 декабря 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ на водоводе диаметром 500 мм.
В связи с чем, 15 декабря 2021 года с 09:30 до 20:30 , будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Прохоровская, 15-77,
- Михайловская,
- Головковская,
- Запорожская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)