Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка»  города Одесса 15 декабря 2021 года

«Инфоксводоканал» призывает не верить фейковым сообщениям о питьевой воде! В последнее время жителям Одессы через Viber и социальные сети рассылаются сообщения от неизвестных источников со ссылкой на «знакомых с МЧС» о том, что питьевую воду нельзя использовать. ПОДРОБНЕЕ