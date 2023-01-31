Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 1-2 февраля 2023 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, с 09:00 1 февраля до 21:00 2 февраля 2023 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пер. Грузовой,
- Алексеевская площадь, 11-15,
- Адмирала Лазарева, 85.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно) </strong >