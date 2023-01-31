Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 1-2 февраля 2023 года

Одесский сквер Витте: деревья, кормушки и ни одной скамейки (фоторепортаж) Вы все отлично знаете этот сквер. Но, скорее всего, и понятия не имеете, что именуется он в честь… Витте. Он тянется вдоль «куска» улицы Старопортофранковской, между двумя бюстами – Богдану Хмельницкому и Христо Ботеву. ПОДРОБНЕЕ

Одесский «дом со святой» – последнее творение Бернардацци Жители улицы Садиковской трехэтажный почтенный дом под номером 19 называют «домом со святой». Впрочем, так величают его не только жители этой улицы. Такое определение встречается и у краеведов. А все дело в том, что (каким-то чудом!) на его фасаде сохранилась до наших дней скульптура женщины в нише. Именно чудом: обычно время редко доносит нас подобные скульптуры. Обычно встречаются пустые ниши… ПОДРОБНЕЕ

Начато восстановление водоснабжения в Одессе Уважаемые потребители, в настоящее время возобновлено энергопитание объектов водоканала, начато восстановление водоснабжения в соответствии с требованиями технологического процесса. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе дворовый канализационный люк оказался посреди квартиры (фотофакт) Жители Молдаванки решили расширить жилплощадь за счет общего двора. И даже наличие там канализационного люка их не остановило. Теперь люк – часть интерьера квартиры. ПОДРОБНЕЕ