Аварийное отключение воды в части ж/м «Ленпоселок» и поселка Дзержинского города Одесса 8 мая 2020 года

Аварийное отключение воды в Одессе 7 мая 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм ПОДРОБНЕЕ