Аварийное отключение воды в части ж/м «Ленпоселок» и поселка Дзержинского города Одесса 8 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм
В связи с чем, 8 мая 2020 года с 09:30 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Тираспольское шоссе, 19-31,
- пос. Дзержинского,
- Проселочная,
- Блока,
- Марата,
- Самолетная,
- Улитина,
- С. Разина,
- Клиновая,
- Путевая.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)