Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы и пригорода 16 декабря 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм.
В связи с чем, 16 декабря 2021 года с 09:30 до 18:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- с. Крыжановка,
- ул. Г. Бочарова, 7а/1-7а/4, 44-62
а также снижено давление подачи воды:
- ул. Высоцкого,
- ул. Ак. Сахарова,
- ул. Г. Бочарова.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)