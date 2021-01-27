Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 29 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и участка водопровода:
В связи с чем, 29 января 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Добровольского, 147/2, 151-151/5, 153,
- Махачкалинская, 10,
- Паустовского, 11, 17а.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)