Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 29 января 2021 года

Забытый пантеон Одессы: легенды Второго еврейского кладбища Согласно постановлению Верховной Рады Украины «О 70-летии трагедии Бабьего Яра», начиная с 2012 года, в Украине ежегодно 27 января на государственном уровне отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Напомним также известную истину: отношение к кладбищам есть веское свидетельство морально-нравственного здоровья городского общества. В связи с Днем памяти жертв Холокоста мы публикуем еще раз материал, который выходил на сайте 9 февраля 2019 года, с обновлениями. ПОДРОБНЕЕ

Типография Фесенко была лучшей на юге империи Ранее сообщалось, что здания по улице Ришельевской, 47 и 49, собираются снести, несмотря на то, что они представляют архитектурную и историческую ценность. В одном из них, доме под номером 47, располагалась знаменитая типография Ефима Фесенко. (Републикация материала от 16.12.2020). ПОДРОБНЕЕ