Аварийное отключение воды в части Суворовского района и микрорайона «Черемушки» города Одесса 16 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
— по замене аварийного участка водопровода диаметром 250 мм:
В связи с чем, 16 марта 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Паустовского, 29, 31,
- Добровольского, 128-138а, 154а,
- Махачкалинская, 6.
— по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 200 мм:
В связи с чем, 16 марта 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Генерала Вишневского, 13/1,
- Ивана и Юрия Лип, 23-33, 24, 24А, 32-74-Б,
- Ицхака Рабина, 25-59,
- Генерала Петрова, 22А, 22Б, 37-61.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).