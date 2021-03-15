Аварийное отключение воды в части Суворовского района и микрорайона «Черемушки» города Одесса 16 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ

— по замене аварийного участка водопровода диаметром 250 мм:

В связи с чем, 16 марта 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Паустовского, 29, 31,

Добровольского, 128-138а, 154а,

Махачкалинская, 6.

— по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 200 мм:

В связи с чем, 16 марта 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Генерала Вишневского, 13/1,

Ивана и Юрия Лип, 23-33, 24, 24А, 32-74-Б,

Ицхака Рабина, 25-59,

Генерала Петрова, 22А, 22Б, 37-61.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).