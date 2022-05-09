Аварийное отключение воды в части Суворовского района города Одесса и пригороде 10 мая 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ
В связи с чем, 10 мая 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям верхних этажей (выше 3-го этажа) ж/м «Котовского», а также отсутствует водоснабжение следующих потребителей:
- ж/м «Лузановка»,
- с. Крыжановка,
- с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- с. Красносилка,
- с. Александровка,
- пос. Шевченко (возможно снижение давления водоснабжения).
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)