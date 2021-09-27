Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы и Одесского района Одесской области 28-29 сентября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и 300 мм.
В связи с чем, с 09:30 28 сентября до 03:00 29 сентября 2021 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- ул. Добровольского, 155, 159,
- Паустовского, 3-27а,
- Паустовского, 2, 2а, 2б, 10-12б,
- с. Ильичанка,
- с. Красноселка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)