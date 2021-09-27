Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы и Одесского района Одесской области 28-29 сентября 2021 года

Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 6-7 сентября 2021 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм. ПОДРОБНЕЕ