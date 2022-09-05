Аварийное отключение воды в части Суворовского района г. Одесса 06 сентября 2022

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
06 сентября 2022 года с 09:00 до 23:00
будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Заболотного, 54-68, 57-69;
- Семена Палия, 73-107;
- Академика Сахарова, 28;
- Марсельская, 32-48.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства
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