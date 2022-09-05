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Аварийное отключение воды в части Суворовского района г. Одесса 06 сентября 2022

Аварийное отключение воды в части Суворовского района г. Одесса 06 сентября 2022

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:

06 сентября 2022 года с 09:00 до 23:00

будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Академика Заболотного, 54-68, 57-69;
  • Семена Палия, 73-107;
  • Академика Сахарова, 28;
  • Марсельская, 32-48.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства

Телефон для справок: 0 (800) 307-505, 705-55-05, (068) 905-55-05, (066) 905-55-05, (093) 17-00-155 (круглосуточно)

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