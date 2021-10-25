Аварийное отключение воды в части Суворовского района 26 октября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300 мм.
26 октября 2021 года с 09:30 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— ул. Академика Заболотного, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 18а, 22б;
— ул. Д. Ойстраха, 13а (д/с274).
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).