Аварийное отключение воды в части Суворовского района 15 марта 2023 года

Вниманию потребителей «Инфоксводоканала» По информации ДТЭК Одесские электросети сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе набрать воды: адреса работающих бюветов (ОБНОВЛЕНО) Сегодня, в понедельник, 27 февраля 2023 года, в связи с отсутствием электроснабжения некоторые районы Одессы остались и без воды. В то же время в мэрии города напоминают адреса бюветов, где можно набрать воду. ПОДРОБНЕЕ