Аварийное отключение воды в части Суворовского района 15 марта 2023 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 15 марта 2023 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Семена Палия, 123-129,
- Академика Сахарова, 36, 42,
- Высоцкого, 2-20 и 13-27.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)