Аварийное отключение воды в части Приморского района Одессы 24 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению участка водопровода диаметром 300 мм:
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В связи с чем, 24 марта 2021 года с 09:00 до 23:50, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пер. Клубничный,
- ул. Педагогическая,
- пер. Педагогический,
- Экономический пер.,
- Фонтанская дорога, 33-63а, 14-20/7,
- Кондрашина, 1-23.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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