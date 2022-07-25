Аварийное отключение воды в части Одеccкой области 26 июля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на магистральных водоводах.

В связи с чем, 26 июля 2022 года с 09:30 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Маяки,

с. Николаевка,

с. Надлиманское,

с. Калаглия,

пгт. Овидиополь,

с. Каролино-Бугаз,

с. Роксоланы,

пгт. Затока.

Также, 26 июля 2022 года с 09:30 до 17:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с . Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

с. Черноморское.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)