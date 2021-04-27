Аварийное отключение воды в части микрорайона «Лузановка» города Одесса 28 апреля 2021 года

Особенности обновленного личного кабинета для абонентов “Инфоксводоканал” Компания “Инфоксводоканал” продолжает внедрять современные онлайн-сервисы дистанционного обслуживания. В условиях пандемии и карантина это особенно актуально, поскольку цифровые технологии позволяют беречь здоровье потребителей и сотрудников предприятия. Уже сегодня большинство вопросов, по которым обращаются потребители в водоканал, решаются без необходимости визитов в абонотделы. ПОДРОБНЕЕ