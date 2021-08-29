Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки» 30-31 августа

Одесская Аркадия в последние дни лета (фоторепортаж) «Одесская жизнь» продолжает цикл фоторепортажей о последних летних днях на одесских пляжах. На этот раз наш фотокорреспондент прогулялся по знаменитой Аркадии. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе авто дерзкого дрифтера забрал полицейский эвакуатор Водитель BMW демонстративно нарушал правила дорожного движения прямо в центре Одессы, намеренно создавал множество аварийных ситуаций. Когда его задержала полиция, у машины еще и обнаружилась проблема с номером двигателя. ПОДРОБНЕЕ

Спортсмен из Одессы выиграл золотую медаль на паралимпиаде Вслед за олимпийскими в Токио сейчас проходят паралимпийские игры. Одессит Роман Полянский, принимающий в них участие, занял первое место в академической гребле. Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины. Еще одна яркая победа: Полянский со значительным отрывом завоевал золотую медаль в гребле академической! Это вторая золотая медаль Романа и второе золото Украины сегодняшнего утра. ПОДРОБНЕЕ