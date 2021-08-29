Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки» 30-31 августа

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорных кранов диаметром 400 мм.
В компании сообщают, что с 09:00 30 августа до 03:00 31 августа 2021 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Космонавтов, 38-70,
- Ивана и Юрия Лип, 11-41, 20-30,
- Героев Крут, 33-49,
- Ицхака Рабина, 17-23,
- Генерала Петрова, 26-40, 17-61,
- Инглези, 12-18.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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