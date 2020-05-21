Аварийное отключение воды в части Малиновского района Одессы 22 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене 2-х задвижек диаметром 250 мм
В связи с чем, 22 мая 2020 года с 09:00 до 21:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 25-33, 50-60,
- Адмиральский проспект, 33-39, 34-42,
- Краснова, 1-17, 2-14а,
- Героев Пограничников,
- Гераневая,
- Новаторов,
- Танкерная,
- Павла Шклярука, 2-8.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)