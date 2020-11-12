Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 13 ноября 2020 года

«Инфоксводоканал» полностью обновляет Главную канализационную насосную станцию В рамках мероприятий Инвестиционной программы «Инфоксводоканал» проводит реконструкцию и обновление оборудования на многих своих объектах. В частности, активные работы ведутся на станции «Днестр», очистных сооружениях, меняются изношенные трубопроводы по всему городу. ПОДРОБНЕЕ