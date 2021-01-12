Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 13 января 2021 года

Масштабный конфликт одесситов и застройщика: на улице Черноморской хотят построить многоэтажную гостиницу (фото, видео) В Одессе на улице Черноморской планируют возвести многоэтажное здание между жилыми домами. Местные жители считают, что здесь хотят разместить отель и пытаются противостоять очередной земельной афере.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал в самом центре конфликта и узнал подробности событий. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Новощепной ряд: рельсы, плитка, фонари и торговля (фото) Как гласит щит на углу Новощепного ряда и Преображенской, сегодняшний день, 12 января, — время окончания первого этапа реконструкции многострадальной и «страшной» бывшей Эстонской улицы. Что же здесь изменилось? ПОДРОБНЕЕ