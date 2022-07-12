Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13 июля 2022 года

Вот уже больше ста дней Украина противостоит военной агрессии России. Это очень сложное время для государства и его граждан. Доходы упали, сбережения на исходе, некоторые потеряли источник заработка, а кто-то был вынужден покинуть родной дом или вовсе лишился жилья.

Но квитанции за коммунальные услуги приходят каждый месяц. А военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты счетов, однако пеня и штрафы не насчитываются, как не отключают и сами услуги. Эти правила мы уже выучили.

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