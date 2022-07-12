Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13 июля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 13 июля 2022 года с 09:30 до 24:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 119-127,
- А. Невского,
- Тимирязева,
- Костанди, 2-104, 1-129,
- Новгородская,
- Китобойная,
- Черниговская,
- Куприна,
- Равенства,
- Ахматовой,
- Сумская,
- Елочная,
- Тульская, 2-38, 1-55,
- Шишкина,
- пер. Юннатов.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)