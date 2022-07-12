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Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13 июля 2022 года

Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13 июля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения  ремонтных работ на объектах водопровода.

В связи с чем, 13 июля 2022 года с 09:30 до 24:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 119-127,
  • А. Невского,
  • Тимирязева,
  • Костанди, 2-104, 1-129,
  • Новгородская,
  • Китобойная,
  • Черниговская,
  • Куприна,
  • Равенства,
  • Ахматовой,
  • Сумская,
  • Елочная,
  • Тульская, 2-38, 1-55,
  • Шишкина,
  • пер. Юннатов.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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