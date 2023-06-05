Аварийное отключение воды в части г. Одесса 6 июня 2023 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города Одесса, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
06 июня 2023 с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Неделина,
- Гвардейская,
- Бригадная,
- Кондрашина,
- Новобереговая,
- Бернардацци.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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