Аварийное отключение воды в части Чубаевки города Одесса 17 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ
В связи с чем, 17 июля 2020 года с 09:30 до 20:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Глинки,
- Розовая,
- Жаботинского,
- Сакко,
- Ромашковая,
- Петрашевского,
- Люстдорфская дорога, 27 дом 1 – дом 56.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)