Аварийное отключение воды в части частного сектора Большого Фонтана города Одесса 13 сентября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.

В связи с чем, 13 сентября 2022 года с 09:00 до 21:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц:

Тимирезева,

Равенства,

Писарева,

Абрикосовая,

Ореховая.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05 (круглосуточно)