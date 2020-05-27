Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одесса 29 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 150 мм.
В связи с чем, 29 мая 2020 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 33-69/2, 12-30,
- Бригадная,
- Чубаевская,
- Петрашевского,
- Неделина,
- Литературная,
- Каманина,
- Леваневского,
- Компасный пер.,
- Шовкуненко,
- Педагогическая,
- Клубничный пер.,
- Аркадиевский пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)