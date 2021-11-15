Аварийное отключение воды по проспекту Добровольского города Одессы 17 ноября 2021 года

Аварийное отключение воды в ж/м «Молдаванка» города Одесса 9 ноября 2021 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм. ПОДРОБНЕЕ