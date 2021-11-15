Аварийное отключение воды по проспекту Добровольского города Одессы 17 ноября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода и запорной арматуры диаметром 150 мм.
В связи с чем, 17 ноября 2021 года с 09:30 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пр. Добровольского, 112-128.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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