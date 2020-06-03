Кто останется без воды воды 4-5 июня в Одесской области: аварийное отключение

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водовода диаметром 900 мм.

В связи с чем с 00:10 04 июня до 09:00 05 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

с. Крыжановка;

с. Лески;

с. Фонтанка;

ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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