Кто останется без воды воды 4-5 июня в Одесской области: аварийное отключение

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водовода диаметром 900 мм.
В связи с чем с 00:10 04 июня до 09:00 05 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Крыжановка;
- с. Лески;
- с. Фонтанка;
- ТРЦ «Ривьера».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).