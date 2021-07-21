Аварійне відключення води в частині Білгород-Дністровського району Одеської області 22 липня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців області, керівників підприємств та організацій, про необхідність проведення невідкладних аварійних ремонтних робіт на водоводі діаметром 700 мм.

У зв’язку з чим, 22 липня 2021 року з 09:00 до 20:00, буде припинено подачу води наступним споживачам області:

смт. Овідіополь,

с. Кароліно-Бугаз,

с. Роксолани,

смт. Затока.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)