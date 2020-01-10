Авария с участием маршрутки в Киевском районе Одессы спровоцировала пробку

ДТП произошло в районе 4-й станции Люстдорфской дороги.
Там авто Toyota Rav4 врезался в маршрутку №146.
Об этом сообщает usionline.com.
Так, автомобилист за рулем внедорожника через двойную сплошную двигался между встречными полосами. В итоге он врезался в маршрутное такси, въехав в нее правым крылом.
У авто оказался поврежден “передок” кузова.
На место выехала патрульная полиция. Предварительно известно, что никто не пострадал.
Из-за аварии машины на двух полосах движения в сторону Таирова встали в пробку.
Фото: usionline.com
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