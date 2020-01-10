Авария с участием маршрутки в Киевском районе Одессы спровоцировала пробку

Там авто Toyota Rav4 врезался в маршрутку №146.

Об этом сообщает usionline.com.

Так, автомобилист за рулем внедорожника через двойную сплошную двигался между встречными полосами. В итоге он врезался в маршрутное такси, въехав в нее правым крылом.

У авто оказался поврежден “передок” кузова.

На место выехала патрульная полиция. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Из-за аварии машины на двух полосах движения в сторону Таирова встали в пробку.

Фото: usionline.com

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