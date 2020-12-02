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Авария-перевертыш на Таирова: в Одессе не поделили дорогу две автоледи

Авария-перевертыш на Таирова: в Одессе не поделили дорогу две автоледи

Сегодня утром, 2 декабря, в Одессе на Таирова столкнулись два легковых авто. Одна машина перевернулась.

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Как сообщает Патрульная полиция Одесской области, ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке Люстдорфской дороги и переулка Новгородского.

Предварительно, во время движения по Люстдорфской дороге, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Mazda, которая в тот момент выезжала из переулка. Удар был такой силы, что Chevrolet перевернулся на крышу.

В результате пострадали пассажирка Chevrolet Aveo и водитель автомобиля Mazda.

По сообщениям соцсетей, за рулем обоих авто были женщины.

Причины аварии установит следствие.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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