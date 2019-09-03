Авария на Молодой Гвардии в Одессе спровоцировала пробку и остановила трамваи (видео)

На одесском поселке Котовского водители сегодня передвигались с большими трудностями. Там столкнулись две легковушки.

ДТП произошло в районе проспекта Добровольского.

Об этом сообщает grad.ua.

Машины от удара отбросило на трамвайные пути. Из-за этого временно остановилось три трамвая – №1, 7, 8. Электротранспорт прекратил движение в обе стороны — по направлению к центру и обратно.

В то же время автомобилисты, которые ехали с поселка Котовского в город, выстроились там в огромную тянучку.

Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.

Фото: vestivrn.ru

Видео: Инстаграм dtp.odessa